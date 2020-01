Piace, parte oggi la missione risalita con un occhio al calciomercato

Dodici giorni per ricaricare le batterie a dovere e cercare di completare il girone di ritorno del campionato di serie C a velocità superiore rispetto al turno di andata. E’ l’obiettivo del Piacenza Calcio che, dopo la sosta per le vacanze natalizie, torna oggi al lavoro per preparare la sfida del 12 gennaio quando i ragazzi di Franzini saranno impegnati nella delicata trasferta di Modena.

Oggi, per il primo giorno di lavoro del nuovo anno, sarà presente in gruppo anche il nuovo acquisto Alessandro Castellana: il difensore torna al Piace dopo una stagione vissuta a Cuneo e parte di quella in corso con la maglia del Savona: sottoscriverà un contratto che lo legherà al Piacenza fino al 30 giugno. Domani sarà il turno dell’attaccante Polidori, in prestito dal Siena, mentre nei prossimi giorni, con lo sblocco di alcune cessioni (El Kaouakibi, Forte e soprattutto Giandonato), potrebbero registrarsi ulteriori innesti.