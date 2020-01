L’Assigeco inaugura il 2020 con l’insidiosa trasferta di Caserta

L’Assigeco Basket Piacenza cerca di uscire dalla mini crisi (due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro partite) per cominciare al meglio il 2020, e per farlo dovrà conquistare lo scalpo della Juvecaserta. Partita non facile quella in programma oggi, domenica 5 gennaio, al Palamaggiò: all’andata, in terra piacentina, gli uomini di coach Gentile si imposero con facilità al PalaBanca trovando la prima vittoria in campionato.

I biancorossoblu devono per forza di cose cercare di conquistare i due punti, dato che perdere significherebbe mettere a rischio la permanenza nella zona playoff in cui la squadra di Ceccarelli si era stabilita saldamente da settimane. La buona notizia alla vigilia della trasferta campana è sicuramente quella riguardante il completo recupero di Jazz Ferguson dopo quasi due mesi di assenza. Starà ora a coach Ceccarelli scegliere chi fra i tre americani dovrà scendere in campo per rilanciare le ambizioni dell’Assigeco. Palla a due in programma alle 18.