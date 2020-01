Piace, pareggio in amichevole sul campo del Derthona

Il Piacenza non va oltre l’1-1 nell’amichevole disputata oggi, domenica 5 gennaio, a Tortona al cospetto del Derthona, formazione militante nel campionato di Eccellenza. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 0-0 con i padroni di casa che hanno dato parecchio filo da torcere ai biancorossi. Nella ripresa, in avvio, rete di Sylla che sblocca il match ma alla mezz’ora, un contrasto in piena area costa il calcio di rigore in favore della squadra di casa. Dal dischetto, rete del definitivo 1-1 ad opera di Soumah.

Una gara che rientrava nel cammino di avvicinamento alla ripresa del campionato prevista per domenica 12 gennaio quando la squadra di Franzini sarà di scena al Braglia di Modena. Subito schierati dal primo minuto gli ultimi acquisti, Castellana e Polidori.