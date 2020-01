Senza Bruzzone, per il Fiorenzuola riparte da Breno la caccia al Mantova

Prima fatica del 2020 per il Fiorenzuola che oggi, domenica 5 gennaio, sarà di nuovo in campo a Breno in un match valido quale prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, girone D. Per i rossoneri è dunque tempo di riprendere l’inseguimento al Mantova capolista, distante sei punti e che oggi sarà impegnato nella trasferta sul campo della Calvina che non dovrebbe rappresentare di certo ostacolo troppo impegnativo per la formazione di Lucio Brando.

Tornando invece ai ragazzi di mister Tabbiani, si riparte con due assenze che priveranno il tecnico ligure di pedine assai preziose. In particolare sarà Bruzzone (menisco) a rappresentare il forfait più pesante: il difensore centrale ne avrà per poco più di un mese. Potrebbe essere Corbari a sostituire il 26enne milanese. Non ci sarà nemmeno Colantonio, alle prese con una guaio di natura muscolare. Si giocherà a porte chiuse causa la squalifica del campo dei bresciani che navigano appena al di sopra della zona playout.

PROBABILE FORMAZIONE

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Oliveira, Corbari, Cavalli, Guglieri; Tunesi, Zaccariello, Guerrini; Tognoni, Piraccini, Pozzebon. All. Tabbiani