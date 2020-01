Prima puntata del 2020 di Zona Sport: Rugby e basket sotto la lente

Andrà in onda alle 20.30 su Telelibertà la prima puntata del 2020 di Zona Sport, trasmissione dedicata alle principali squadre e agli atleti piacentini. Nel “salotto dello sport piacentino” si parlerà questa sera di rugby, con i Lyons reduci dallo scontro diretto con i Medicei nel campionato di Top12. Dopodiché spazio alla pallacanestro con Assigeco e Bakery, per poi concludere con il ciclismo. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Tutte le info sulle pagine social di Zona Sport. Venerdì prossimo nuova puntata.

