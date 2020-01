Capitan Fei, l’uomo dei record: “Penso già alla sfida con Modena”

Capitan Alessandro Fei guarda già avanti, alla difficile trasferta di Modena per la sua Gas Sales Volley: “Sarà una gara molto complicata e dovremo dare tutti il massimo”. Finora la stagione “è andata abbastanza bene, così come il primo test del 2020 con Monza, abbiamo finito lo scorso anno con una sconfitta e non sempre abbiamo giocato come vorremmo, ma siamo tutti uniti per fare meglio”. Si è infine detto felice “per aver ottenuto il record di punti in Superlega, il fisico e l’età si fanno sentire però io cerco sempre di dare il mio contributo”.

GUARDA L’INTERVISTA