Stefano Biazzi tra gli atleti azzurri ai “Winter world masters games”

C’è anche il piacentino Stefano Biazzi tra gli atleti azzurri coinvolti nei “Winter world masters games” in programma fino al 19 gennaio a Innsbruck. Sulle montagne tirolesi, lo sportivo 56enne (ex nazionale di triathlon) si metterà in gioco nella disciplina del biathlon, formata dal tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. Quello in cui si cimenterà Biazzi è il più grande evento mondiale di sport invernali, riconosciuto anche dal Comitato olimpico internazionale: “È davvero emozionante poter partecipare a questo appuntamento di rilievo”.

La manifestazione sportiva, riservata agli over 30, si tiene per la prima volta in Austria e ricalca il formato dei Giochi olimpici con dodici discipline previste. Tra queste c’è appunto il biathlon, che consiste in un percorso prefissato sugli sci da fondo, sostando nel minor tempo possibile a un numero variabile di postazioni di tiro; ogni errore con la carabina comporta una penalità. La distanza da percorrere e il numero delle sessioni di tiro variano a seconda delle tipologie di gara.