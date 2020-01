Piace, si riparte dal Modena per la super rimonta. Polidori dall’inizio?

Serie C

Riparte oggi il campionato di serie C, per il Piacenza si tratta del primo impegno ufficiale del nuovo anno. I biancorossi sono attesi oggi dalla delicata trasferta di Modena: dalle 15, la squadra di Franzini proverà a centrare tre punti che rilancerebbero le quotazioni di Pergreffi e soci nel pieno della zona playoffo, ma distanti sette punti dal Carpi, secondo della classe. Proprio il secondo gradino del podio sembra essere ormai diventato il vero obiettivo del Piace o quantomeno quello alla portata.

Ancora da capire quale potrà essere lo schieramento iniziale che potrebbe prevedere sin dall’inizio l’inserimento di Alessandro Polidori, neo acquisto giunto dal Siena che potrebbe far coppia in attacco con il bomber Daniele Paponi. Il nuovo arrivato sarà in ballottaggio con Sestu. Tutta a disposizione la rosa ad eccezione del portiere Del Favero (contusione alla spalla) che sarà sostituito da Bertozzi, si punterà ancora sul modulo 3-5-2.

E’ un 4-3-1-2 invece il modulo di Michele Mignani, tecnico dei “canarini” che, dal giorno del suo arrivo sulla panchina modenese del 25 novembre scorso, ha ottenuto nove punti su altrettanti disponibili. L’ex allenatore del Siena però non potrà contare sul talento di Sodinha, fermato da un infortunio muscolare e, molto probabilmente anche di un altro attaccante, l’ex Imolese Rossetti.

Queste le probabili formazioni:

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Rabiu, Pezzella, De Grazia; Tulissi; Spagnoli, Gomes. (Pacini, Narciso, Cargnelutti, Boscolo Papo, Davì, Ferrario, Politti, Stefanelli, Rossetti, Duca, Giron, Spaviero). All. Mignani.

PIACENZA (3-5-2) Bertozzi; Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Sestu. (Ansaldi, Castellana, Nannini, El Kaouakibi, Bolis, Nicco, Cattaneo, Forte, Sylla, Polidori). All. Franzini

ARBITRO Galipò di Firenze