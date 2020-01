Sosta finita per il Piacenza Rugby: si torna in campo con Monferrato

Prima partita del 2020 per il Piacenza Rugby che oggi, domenica 12 gennaio, affronta al Beltrametti Monferrato. Si tratta della nona giornata del campionato di Serie B, che vede i ragazzi allenati da Rolleston e Berzieri al sesto posto in classifica: fischio d’inizio fissato alle 14.30. Thrower e compagni si erano congedati dal 2019 travolgendo di mete lo sventurato Varese, e la speranza (ora che la promozione è definitivamente sfumata a causa dello strapotere in vetta della capolista Cus Milano) è quella di concludere nel migliore dei modi la stagione.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà