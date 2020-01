Gas Sales, al Pala Panini sconfitta con l’onore delle armi

Non c’erano grandi speranze di raccogliere punti al Pala Panini dove la Gas Sales ha ripreso Il proprio cammino in Superlega dopo la lunga pausa. 3-0 il risultato conclusivo di una sfida che ha però visto i biancorossi in grado di mettere in difficoltà i quotati avversari. Specie nel secondo set, la formazione di Gardini ha saputo creare i presupposti per rimettere in parità il match. Otto i set point sprecati dalla Gas Sales prima del poderoso ritorno gialloblù.

Rimane però una prestazione estremamente positiva che fornisce ottimismo in ottica futura.

MODENA-GAS SALES PIACENZA

(25-21 33-31 25-23)