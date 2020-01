Piacenza, arriva il giovane Franchini. El Kaouakibi alla Pianese

Il Piacenza Calcio ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Simone Franchini, che si è svincolato dal Cesena. Per il giovane classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo e con esperienze anche a Ternana e Reggina, contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2020.

In uscita, il difensore Hamza El Kaouakibi è tornato al Bologna (era in prestito), che a sua volta lo ha ceduto in prestito alla Pianese.