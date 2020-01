Fatiche infrasettimanali per l’Assigeco, nella tana della capolista Ravenna

Dopo la splendida vittoria contro Imola, l’Assigeco Basket Piacenza si rimette in viaggio per la prima di due trasferte consecutive: oggi, gioved√¨ 16 gennaio, alle 20:30, i biancorossoblu sfideranno la temibile capolista del girone Est di Serie A2 Ravenna. Coach Ceccarelli √® stato chiaro: i suoi non hanno niente da perdere e anzi, hanno anzi l’occasione per provare a fare lo sgambetto ad una squadra che sembra imbattibile, merito, a detta di molti, della miglior coppia di americani del torneo formata da Charles Thomas (21.1 punti + 6.8 rimbalzi)¬†e Giddy Potts, che sta viaggiando con il 41% da 3 con quasi 7 tentativi.

Tiro da 3 che √® la vera arma in pi√Ļ degli uomini di Cancellieri, che realizzano da oltre l’arco con il 36% con ben 25.5 tentativi grazie anche ai vari Sergio e Marino, quest’ultimo assistman di primo livello con 4.3 passaggi vincenti a partita. A¬†tutto questo si aggiunge la terza difesa del campionato con poco pi√Ļ di 74 punti a partita; inoltre, con soli 34.1 rimbalzi concessi i giallorossi tendono a lasciare le briciole sotto il ferro agli avversari.

Il finale del film insomma pare scontato, ma con ‚Äúmister 50 punti” Jazzmarr Ferguson l’Assigeco Piacenza non si pone pi√Ļ nessun tipo di limite e potrebbe, in caso di vittoria, compiere uno scatto importantissimo in una corsa ai playoff che sta diventando sempre pi√Ļ affollata.

I ROSTER

OraSì Ravenna: 00 Farina, 1 Potts, 2 Jurkatamm, 3 Thomas, 7 Chiumenti, 9 Cardillo, 11 Marino, 12 Zanetti, 13 Treier, 16 Venuto, 17 Seck, 20 Sergio, 21 Bravi. All. Cancellieri.

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.