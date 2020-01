A Zona Sport la “supermamma” cintura nera di judo

Studio, allenamento, costanza ma soprattutto tanta passione. Questi gli ingredienti che hanno permesso a Rossella Cuomo, “supermamma” piacentina di 45 anni, di centrare quello che per lei è un traguardo storico: ottenere la tanto sognata cintura nera di judo. E’ stata lei l’assoluta protagonista della puntata di Zona Sport del 17 gennaio, in onda come sempre su Telelibertà. “Mi sono avvicinata a questo bellissimo sport solo sette anni fa – ha raccontato -, senza mai aver praticato arti marziali. Mi sono subito appassionata e, nonostante il lavoro e gli impegni a casa con i miei tre figli, sono riuscita a conseguire questo importante risultato. E’ l’esempio di come, a qualsiasi età, la passione per lo sport permetta di centrare grandi imprese personali”. Assieme a lei sono intervenuti in studio anche l’insegnante che ha seguito Rossella in questo percorso, il maestro di judo Emiliano Ponzi, e la dirigente del Centro Activity Club Maria Cristina Meloni. Finestra anche sul Jiu-Jitsu brasiliano, con l’istruttore della palestra di Gracie di Piacenza e Castel San Giovanni Filippo Fontana, l’istruttrice Marica Cuomo e la giovanissima atleta Lucia Zucca.

Nel corso della trasmissione, assieme al centrale della Gas Sales Volley Riccardo Copelli e al giornalista Carlo Danani, spazio anche ai commenti del turno infrasettimanale di Superlega e Serie A2 di pallacanestro. Introdotti come sempre anche gli appuntamenti sportivi del weekend.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti del match del weekend.