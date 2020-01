Piace, contro la Triestina tre Under in campo. L’intervista a Franzini

Avversario difficile per il Piace, che lunedì sera affronterà la Triestina al Garilli nel posticipo di campionato. “Mi aspetto una bella gara – ha affermato mister Arnaldo Franzini in conferenza stampa – ma complicata, perché loro sono una squadra ricca di qualità nonostante la classifica. Servirà il miglior Piacenza”. Con Del Favero out, si va verso un 11 titolare con tre Under in campo, Zappella, Nannini e Bolis. Davanti terrà banco la coppia Sestu-Paponi.

GUARDA L’INTERVISTA