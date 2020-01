Assigeco Piacenza nella tana del fanalino di coda Orzinuovi

La sconfitta di misura con la capolista Ravenna ha dato buoni segnali all’Assigeco Basket Piacenza che, nonostante la quarta sconfitta nelle ultime 6 partite, si trova ancora saldamente in zona playoff. Un crocevia fondamentale per il mantenimento della posizione nella griglia della post-season passa senz’altro per la sfida di Montichiari di oggi (ore 18), in cui i ragazzi di Ceccarelli saranno ospiti di Orzinuovi.

Gli orceani occupano ancora l’ultima posizione in classifica ma con l’arrivo in panchina di Fabio Corbani, ex che ha lasciato buoni ricordi dalle parti di Casale, hanno messo paura a varie squadre più blasonate: prova concreta è la partita infrasettimanale che ha visto i biancazzurri usciti sconfitti solo negli ultimissimi istanti su un campo di una grande come Verona. Merito senz’altro di un Anthony Miles in grande spolvero, che nelle cinque partite dal suo arrivo (in precedenza vestiva la casacca dell’Eurobasket Roma) sta viaggiando a 28.6 punti di media. Mekowulu si sta confermando uno dei migliori rookie del torneo ed è il miglior rimbalzista del girone con 12.8 carambole catturate a partita mentre il grande ex di giornata, Stefano Bossi, occupa la seconda posizione assoluta nella classifica degli assist con quasi 6 a gara. Il vero punto debole di Orzinuovi è senz’altro una difesa che concede oltre 83 punti a partita, ultima in graduatoria. Dovranno essere bravi i biancorossoblu a mantenere la stessa verve offensiva dimostrata negli ultimi due match: per Montichiari passa una grossa fetta della stagione piacentina.

I ROSTER

Agribertocchi Orzinuovi: 0 Wickramanayake, 3 Bossi, 5 Siberna, 6 Miles, 8 Parrillo, 9 Varaschin, 10 Guerra, 12 Galmarini, 14 Jovanovic, 16 Negri, 17 Carenza, 21 Mekowulu. All. Corbani.

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari 3, Ferguson, 4 Faragalli, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.