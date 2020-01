Trasferta in Franciacorta per il Piacenza Rugby: quinto posto nel mirino

Dopo aver travolto di mete Monferrato, il Piacenza Rugby scende nuovamente in campo per la decima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi, alle 14.30, saranno impegnati in trasferta contro il Rugby Franciacorta, staccato dai piacentini in classifica di soli due punti. I ragazzi di Rolleston e Berzieri, reduci da due vittorie consecutive, hanno messo nel mirino il quinto posto.

