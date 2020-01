Tutto pronto per la festa del tennis piacentino: ospite Filippo Volandri

Gli appassionati della racchetta non potranno perdersi la festa del tennis piacentino, ingresso libero per tutti domani sera, 22 gennaio, dalle 20.30 alla Corte Biffi. Buffet e premiazioni dei vincitori dei tornei provinciali del 2019, in tutto oltre 300 partecipanti. Ospite della serata sarà Filippo Volandri, ex tennista italiano che in carriera è arrivato al numero 25 della classifica ATP.

