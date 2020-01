Della Latta e le 100 presenze: “Avrei preferito vincere con la Triestina”

Maglia numero “100”: è questo il bel regalo che il Piacenza Calcio ha consegnato a Simone Della Latta prima della gara contro la Triestina. “Un bel traguardo per me – il commento del numero 18 – sono qui da ormai tre anni e mi trovo benissimo”. Sulla partita persa, “noi non abbiamo concretizzato e ci spiace, però ci sono stati anche evidenti errori arbitrali, su tutti il loro primo gol”. Ora ci si deve rifare, “abbiamo due partite in quattro giorni e vogliamo sei punti”.

