Nuovo acquisto per l’Assigeco: arriva il centro Marco Ammanato

L’Assigeco Basket Piacenza comunica l’ingaggio, fino al termine di questa stagione, di Marco Ammannato, ala\centro di 203 cm, classe 1988, proveniente dalla Givova Scafati (Serie A2, Girone Ovest) con la quale, in questa stagione, stava viaggiando ad una media di 6.4 punti e 3.8 rimbalzi a partita. Ammannato farà il suo esordio in maglia biancorossoblu nella sfida di domenica 2 febbraio con la Ferrara.

CARRIERA

Nato a Bagno di Ripoli (FI), Marco, dopo la trafila nelle giovanili della Mens Sana Siena, vive la sua prima vera esperienza a livello senior ad Empoli, dove nel 2007 vince la Coppa Italia di Serie B2, prima di trasferirsi, nella stagione successiva, in maglia Virtus Siena. Nel 2008 approda in Legadue, ingaggiato dalla Pall. Pavia, dove disputava due stagioni realizzando 3.4 punti di media in 12 minuti di utilizzo nel 2008/2009 e 5 punti di media in 15 minuti nel 2009/2010. Nella stagione successiva con la Fulgor Omegna (in serie A dilettanti), continua a crescere innalzando anche le proprie statistiche personali (8.5 punti e 5.1 rimbalzi in 24.4 minuti), prima del passaggio in Legadue a Veroli. Ma è nell’annata successiva che Marco, con la maglia della Viola Reggio Calabria (serie A2 Silver), vive la sua esplosione definitiva: tre stagioni (dal 2012 al 2015) da assoluto protagonista con 11.1 punti e 4.5 rimbalzi di media il primo anno; 9.9 punti e 5.2 rimbalzi di media il secondo anno; 9.2 punti e 5.2 rimbalzi di media in quasi 28 minuti di utilizzo nel terzo anno. Dopo l’esperienza calabrese si accasa al Derthona Basket nel 2015 prima del passaggio alla Givova Scafati dove resterà per le ultime quattro stagioni e mezza. Ha militato anche nelle Nazionali Under 16, Under 18 e Under 20, con cui ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei del 2007.

Ammannato sarà presentato ufficialmente ai media in una conferenza stampa che sarà definita la prossima settimana.