Piace, ancora luci al Garilli: stasera l’Arzignano per scacciare i fantasmi e risalire

Tour de force per il Piacenza che, dopo il ko di lunedì sera per mano della Triestina, questa ha immediatamente opportunità di riscatto. Al Garilli arriva infatti la matricola Arzignano in un match valido quale recupero della prima giornata del girone di ritorno del girone B di serie C.

Sfida fondamentale per i biancorossi che, in caso di nuovo ko, rischiano di scivolare ulteriormente in graduatoria ma, soprattutto, acuirebbero i problemi di natura ambientale che purtroppo stanno attanagliando il gruppo di Franzini. Proprio il tecnico è ormai nel mirino della frangia più calda della tifoseria che ne chiede l’allontanamento. Un’ipotesi al momento molto lontana ma il Piace ha necessità di tornare a vincere e convincere per spazzare via ogni nube.

Per ciò che attiene la formazione, tutta disponibile la rosa, eccezion fatta per Del Favero: al suo posto, tra i pali, scatterà il momento del nuovo arrivato Mazzini. Probabile l’avanzamento a metà campo di Della Latta così come la proposizione del tandem offensivo Sestu-Paponi.

Veneti invece reduci dal successo di Gubbio che ha dato morale alla truppa di Colombo, ora fuori dalla zona pericolo. Assenti per infortunio il portiere Amatori e il temibile Pattarello. Queste le probabili formazioni iniziali:

PIACENZA-ARZIGNANO

PIACENZA (3-5-2) Mazzini; Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Corradi, Imperiale; Sestu, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, Castellana, Nannini, Bolis, Franchini, Nicco, Cattaneo, Polidori, Sylla). All. Franzini

ARZIGNANO (4-3-1-2) Tosi; Lo Porto, Pasqualoni, Bonalumi, Tazza; Calcagni, Maldonado, Perretta; Flores Heatley; Rocco, Piccioni. (Faccioli, Barzaghi, Balestrero, Hoxha, Cais, Bigolin, Casini, Cais). All. Colombo

ARBITRO Scatena di Avezzano