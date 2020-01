Volandri ospite d’onore: “Battere Federer il top della mia carriera”

Non capita tutti i giorni di ricevere un premio dalle mani di uno dei più grandi tennisti italiani. Così è stato per i circa 50 piacentini che sono stati premiati alla Festa del Tennis piacentino, tenuto alla Corte Biffi. Ospite della serata il grande ex tennista Filippo Volandri, che ha distribuito premi e scattato foto con tantissimi appassionati di questo sport. “Ho trovato una bella realtà qui a Piacenza – ha detto – non c’ero mai stato, ma mi sono perso qualcosa, qui si sente la passione per il tennis e ci sono tanti giovani che sono la base del nostro movimento. Il mio momento più bello in carriera? Battere Federer al Foro Italico”.

GUARDA L’INTERVISTA