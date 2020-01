Gas Sales, Nelli: “Ora siamo squadra vera. Sto tornando al 100%”

E’ ufficiale: la sfida tra Vibo Valentia e Gas Sales Piacenza, anticipo della quarta giornata di ritorno della Superlega in programma domani pomeriggio alle 15, si giocherà al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Dopo giorni di incertezza la decisione è stata finalmente presa e la Lega Pallavolo l’ha ufficializzata nella giornata di ieri.

Galvanizzata dalla bella vittoria di domenica scorsa contro Verona, la prima da tre punti in questa stagione di Superlega, la Gas Sales Volley Piacenza non vede l’ora di scendere in campo domani, in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza. A suonare la carica in casa biancorossa ci ha pensato il ritrovato top-player Gabriele Nelli, apparso in grande spolvero contro gli scaligeri e desideroso più che mai di bissare il successo della scorsa settimana.

