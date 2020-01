Talenti della pallavolo, rugby e biathlon sotto la lente di Zona Sport

Torna alle 20.30 Zona Sport, l’appuntamento bisettimanale di Telelibertà dedicato a squadre e atleti piacentini. Nella prima parte, dedicata alla pallavolo, farà il suo ingresso in via Benedettine Emma Barbero, libero della Volley Academy Piacenza e della Nazionale italiana Under 17 reduce dalle qualificazioni ai Campionati Europei.

Dopodiché ampia pagina dedicata al rugby, con il trequarti dei Lyons Joaquin Paz e il giornalista di Libertà Leonardo Piriti. Finale a tutto biathlon, disciplina composta dal tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. In studio interverrà “l’atleta bionico” Stefano Biazzi, tra gli atleti azzurri ai recenti Winter World Masters Games”. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti del match del weekend.