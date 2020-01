Missione continuità per la Gas Sales: i biancorossi sfidano Vibo Valentia

Anticipo di campionato per la Gas Sales Volley Piacenza che sarà impegnata oggi, sabato 25 gennaio, alle 15 a Reggio Calabria contro Vibo Valentia, quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega. La vittoria di domenica scorsa al PalaBanca ha caricato Fei e compagni: il primo successo da tre punti, arrivato al termine di una partita intensa, ha dato un’iniezione di fiducia ai biancorossi che hanno dimostrato di essere una squadra in netta crescita. I ragazzi di coach Gardini vogliono dare continuità al successo contro Verona e la partita con Vibo Valentia rappresenta un’occasione importante da capitalizzare al meglio.

Risolta la questione legata al palazzetto, con lo spostamento dell’incontro da Vibo Valentia a Reggio Calabria al PalaCalafiore, la Tonno Callipo punta forte su questa sfida: i calabresi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Attualmente i ragazzi di mister Cichello, infatti, occupano l’undicesima posizione a quota 9 punti: nell’ultima sfida, nonostante la sconfitta contro l’Itas Trentino, Baranowicz e compagni hanno saputo tenere testa ai padroni di casa, mostrando carattere e lottando in tutti i parziali. La partita tra Tonno Callipo Calabria e Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle ore 15.