Fiorenzuola-Cilliverghe, Vigor in casa di Mantova. Super sfida in Promozione

Nuova giornata all’insegna del calcio dilettantistico, con il portale Libertasport.it che, dalle 14,30, consentirà a tutti gli appassionati di seguire “live” l’andamento delle sfide dei campionati dalla Serie D alla Terza Categoria.

In quarta serie, il Fiorenzuola sarà di scena al Comunale nella sfida ad un inguaiatissimo Ciliverghe a caccia di punti salvezza. I rossoneri non possono concedersi pause e, dopo la vittoria esterna sulla Sammaurese, puntano a mantenere a tiro la capolista Mantova, ora a +5 sui valdardesi, che sarà impegnata al Martelli con la Vigor Carpaneto. Serve un’impresa autentica ai ragazzi di mister Stefano Rossini per pensare di uscire indenni da una trasferta che pare già segnata sulla carta ma nella quale i biancoazzurri hanno il dovere di provarci per ridare smalto ad una graduatoria che vede Bruno e compagni in piena zona playout.

In Eccellenza invece, il ventesimo turno propone la trasferta di Castelfranco Emilia per un Nibbiano Valtidone chiamato al riscatto dopo il pari deludente di sette giorni fa con il Formigine. Servono i tre punti e sperare in un passo falso del Colorno (+1): la battistrada riceve la visita del temibile Rolo. In zona playout, per l’Agazzanese c’è lo scontro diretto in quel di San Felice.

In Promozione, supersfida ad altissima quota: la Castellana Fontana viagga alla volta di Fidenza. Parmensi primi della classe e che con un successo estrometterebbero in via definitiva i piacentini dalla lotta di vertice. La squadra di Costa vive il momento più delicato della stagione e il solo risultato utile è rappresentato dalla vittoria. Derby tra Pontenurese, ora affidata a mister Fossati dopo l’addio di Bongiorni, e l’Alsenese di mister Guarnieri. Per il Vigolo invece, impegno interno con la Langhiranese, mentre il Gotico se la vedrà con un osso estremamente duro come il Salsomaggiore, secondo in classifica.

In Prima Categoria, dominio totale della Bobbiese, a +7 sul Vigolzone, che sarà impegnata nella trasferta sul campo del San Leo. Il Vigolzone ospita lo Ziano, mentre c’è il Soragna per la Sannazzarese di mister Di Donna.

Nel girone A di Seconda Categoria, lotta a tre per il vertice con la Sarmatese che farà visita al Gossolengo Pittolo, mentre il Podenzano, secondo, sarà ospite del River. Per la terza forza del torneo, il Perino, turno casalingo con il Royale Fiore. Nel girone B invece spetta alla Salicetese il compito più improbo: i piacentini sfidano a domicilio la capolista Fontanellatese. Il Corte Calcio, terzo, è impegnato nel derby con il Pro Villanova, così come il Caorso che attende la visita dell’Arquatese.

Per chiudere, in Terza Categoria, la Junior Drago non può concedersi distrazioni sul campo di Gropparello visto il gran momento di forma del San Corrado che sfida, lontano dalle mura amiche, il Lyons Quarto.