Serata a tutto calcio su Telelibertà: dalle 20.15 ospiti e gol sul canale 98

Sarà ancora una volta il Piacenza e l’analisi dei suoi misteriosi problemi a caratterizzare la nuova puntata di Zona Piace in onda questa sera dalle 20,15 come ogni lunedì sera su Telelibertà. Corrado Todeschi e Laura Fregoni condurranno la nuova puntata della trasmissione dedicata alle vicende dei biancorossi reduci dal deludente pareggio di Fermo che segue quello interno rimediato con l’Arzinano. In studio, i protagonisti del campo ma anche giornalisti e opinionisti che proveranno a fornire spiegazioni circa un andamento molto al di sotto delle attese della formazione di mister Franzini.

Dalle 21,15 invece, sarà tempo di parlare di calcio dilettantistico. Luci dei riflettori su Fiorenzuola e Vigor Carpaneto, finalmente protagoniste all’unisono di una grande domenica. Anche in questo caso saranno proprio gli interpreti delle due formazioni ad animare il dibattito allo Spazio Rotative. Non solo serie D, ma spazio a tutti i tornei, fino alla Terza Categoria con tantissime immagini che durante la diretta, condotta anche da Alessandra Carlà, saranno mandate in onda per la consueta rassegna delle principali partite della domenica.

Ovviamente, tanto spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.