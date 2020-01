Assigeco, presentato Ammanato: “Posso dare molto in fase difensiva”

Avrà il numero 12 e vede l’Assigeco pronta per assicurarsi i playoff. Marco Ammannato è un nuovo giocatore della squadra biancorossoblu e rinforzerà il reparto lunghi. Sarà già disponibile per la prossima gara: “Ho visto la squadra e posso dire che è un gruppo con gli attributi. Io posso dare molto in difesa, voglio far ricredere chi non ha creduto molto in me, qui mi hanno cercato con grande insistenza e sono dunque molto felice”.

GUARDA L’INTERVISTA