Doppio bronzo per Asia Sassi al Gran Prix “Alpe Adria”

Continua a collezionare medaglie Asia Sassi, judoka della società Judo Shiai. La giovanissima atleta piacentina, alla 25esima edizione del Gran Prix Cadetti e Junior di judo “Alpe Adria” tenutasi lo scorso weekend al villaggio sportivo olimpico di Lignano Sabbiadoro, ha conquistato due medaglie di bronzo, combattendo sia nella categoria cadetti Under 18 che nella categoria Junior Under 21. La 15enne, essendo già cintura nera, ha potuto dunque competere anche in categorie superiori, centrando ottimi risultati.

