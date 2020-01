Lorenzo Borri: “Piace poco brillante, ma ne usciremo presto”

Non è certo un gran periodo per il Piace che, in questo 2020, ha raccolto fino ad ora due punti in tre partite. La vetta del girone B di Serie C è distante anni luce, con i biancorossi che devono a tutti i costi riprendersi per aggiudicarsi un posto di riguardo ai prossimi playoff. Lo sa bene il giovane difensore Lorenzo Borri il quale, a pochi giorni dalla prossima sfida contro il Cesena, ha suonato la carica: “Sono convinto che usciremo presto dal tunnel, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e cercare di tirare fuori qualcosa in più. Quanto è stato fatto nell’ultimo periodo, evidentemente, non è bastato”.

GUARDA L’INTERVISTA