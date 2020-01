Al PalaBakery non si passa, anche Montegranaro ko

La Bakery sigla la doppia cifra in casa e riprende a correre. Nella serata dedicata a Kobe Bryant, i biancorossi riescono a prevalere su Montegranaro nel turno infrasettimanale della 19esima giornata del campionato di serie B dopo il bruciante fotofinish di Chieti.

Un match equilibrato da parte degli ospiti fa da contraltare agli sprazzi di Piacenza, che nel finale chiude i rubinetti difensivi e porta via la decima vittoria dal proprio palazzetto, mantenendolo imbattuto. Fondamentale la miglior freddezza offensiva e difensiva. Nonostante 33 punti combinati per Rovatti e Caverni, le 4 doppie cifre biancorosse fanno la differenza. Oltre al solito De Zardo, molto bene anche Cena ed Artioli con la palma di migliore in campo spartita in due tra Perin e Birindelli.

Bakery Piacenza 73 – 69 Sutor Premiata Montegranaro (20-21; 34-36; 53-51)

Piacenza: Udom 1, Pedroni 1, Artioli 9, Perin 13, Chiozza NE, Bruno 7, De Zardo 12, El Agbani NE, Cena 16, Birindelli 10, Vangelov 4. All. Campanella

Montegranaro: Lupetti 5, Ragusa 1, Villa 3, Di Angilla 3, Jovovic 9, Ciarpella NE, Caverni 17, Polonara 5, Rovatti 16, Panzieri 10. All. Ciarpella