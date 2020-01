Anche i piacentini Zilocchi e Lovotti con la maglia dell’Italia al Sei Nazioni

Nuova avventura in maglia azzurra per i rugbisti piacentini Giosuè Zilocchi e Andrea Lovotti, entrambi convocati con la Nazionale italiana per il Sei Nazioni. Il più importante torneo internazionale di rugby a 15 dell’emisfero nord si aprirà ufficialmente domani, sabato 1 febbraio, proprio con la sfida tra Italia e Galles. Gli azzurri di Franco Smith affronteranno i gallesi (campioni in carica del torneo) al Principality Stadium di Cardiff. Calcio d’inizio fissato alle 15.15.

Per l’Italia seguirà la trasferta con la Francia (domenica 9 febbraio), poi dopo la prima pausa all’Olimpico di Roma arriverà la Scozia (sabato 22). Smaltita la seconda pausa, gli azzurri saranno ospiti dell’Irlanda (sabato 7 marzo) per poi chiudere il 14 marzo a Roma con la sfida ai vicecampioni del mondo dell’Inghilterra.