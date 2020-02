Contro Lazio la grande occasione: Sitav Lyons, ora non puoi più sbagliare

Il Top 12 torna allo Stadio Beltrametti: oggi, domenica 2 febbraio, alle 15, sfida fondamentale per la Sitav Rugby Lyons contro Lazio Rugby. Le due formazioni in fondo alla classifica si affrontano per rientrare in gioco e riaprire il discorso salvezza. Ultima chiamata per gli uomini di Garcia e Baracchi, che hanno disperata necessità di tornare alla vittoria per rilanciarsi e recuperare fiducia. Ci si aspetta il pubblico delle grande occasioni. Entrambe le compagini hanno ottenuto finora una sola vittoria, mentre a far la differenza sono i punti di bonus difensivi a referto: cinque per i Lyons, due per la Lazio.

Il XV allenato da Montella è fanalino di coda del Top 12. I biancocelesti hanno il peggior attacco e peggior difesa del campionato: la scorsa stagione la salvezza era arrivata per il rotto della cuffia, al termine di una rocambolesca rimonta ai danni del Verona, culminata con lo spareggio vinto a Padova, e anche quest’anno il “Primo XV d’Italia” sta affrontando un campionato difficile. In estate la squadra ha visto una mini rivoluzione, che ha portato a Roma come punte di diamante il nazionale georgiano Lasha Lomidze e l’ex Medicei Ross McCann, ma il trend non sembra essere cambiato. Nelle ultime tre partite, disputate a gennaio, sono arrivate tre sconfitte: la prima di misura a Colorno, le altre sono state più pesanti con Rovigo in casa e sul campo dei Medicei. In casa Lyons c’è la consapevolezza che questa sfida sia importantissima per il prosieguo della stagione.