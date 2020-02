Piace, c’è il Cesena dell’ex Viali: vittoria obbligata per uscire dalla crisi

Scatta la 24esima giornata del campionato di serie C con l’anticipo di ieri che ha fatto registrare il pareggio tra Imolese e Ravenna. Alle 17.30, allo stadio Garilli, il Piacenza sarà invece impegnato nella sfida al Cesena dell’ex William Viali, all’esordio sulla panchina romagnola dopo l’esonero di Modesto.

Piace che vive un momento di difficoltà e che non può rimandare oltre l’appuntamento con la vittoria che manca dall’ultima gara disputata nel 2019 con il Sudtirol. Franzini, per il match con i bianconeri, è costretto a rinunciare all’infortunato Corradi: sembra profilarsi un classico 4-4-2, ma sono parecchi i dubbi circa l’impiego di alcuni elementi. Dall’altra parte, squadra in forte crisi di risultati e pesantemente avvicinata dalle rivali nella corsa salvezza.

PIACENZA-CESENA

PIACENZA (4-4-2) Mazzini; Zappella, Milesi, Pergreffi, Imperiale; Sestu, Della Latta, Marotta, Cattaneo; Polidori, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, Castellana, Borri, Nannini, Franchini, Bolis, Scotti, Nicco, Sylla). All. Franzini

CESENA (3-5-2) Agliardi; Maddaloni, De Santis, Ricci; Zampano, De Feudis, Ardizzone, Rosaia, Giraudo; Caturano, Russini. (Marson, Stefanelli, Brunetti, Brignani, Valeri, Sabato, Munari, Capellini, Zerbin, Cortesi, Borello, Butic). All. Viali

ARBITRO Monaldi di Macerata