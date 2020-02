Testacoda per la Bakery, che affronta il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio

La decima vittoria casalinga della stagione ha proiettato la Bakery verso la trasferta di Porto Sant’Elpidio. Archiviata la pratica Montegranaro, i biancorossi sono alla ricerca del secondo successo consecutivo contro un avversario sulla carta inferiore e che attualmente occupa l’ultima posizione del girone C di Serie B. L’appuntamento per la quinta giornata del girone di ritorno sarà alle ore 18.00 di domenica 2 febbraio al Palasport di Porto Sant’Elpidio.

La squadra allenata dal neo-coach Sabatino non gode di un ottimo momento. Venerdì la guardia Sirakov (miglior realizzatore con 21.5 ppg) ha lasciato la squadra per accasarsi all’Alfa Catania. Pochi giorni fa anche il giovane centro Simone Doneda si è trasferito in A2 a Treviglio. Con l’addio del bulgaro, i migliori realizzatori rimangono Bastone con 14.2 ppg e Borsato con 12.3 ppg (ex Assigeco nella stagione 2016-2017). Un altro ex biancorossoblu è il playmaker Valerio Costa (11.3 ppg), uno degli elementi più pericolosi della squadra marchigiana. A confronto, i biancoblu hanno una media superiore alla Bakery al tiro da 3 con 29%-26%. Per le restanti statistiche, i biancorossi dominano su Porto Sant’Elpidio. Risultato d’andata: 77-51.