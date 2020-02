Il dg Scianò a Zona Piace: “Troppa negatività intorno alla squadra”

E’ stato ancora una volta Marco Scianò, direttore generale del Piacenza Calcio, a rappresentare la società biancorossa nello studio di Zona Piace andata in onda come ogni lunedì su Telelibertà. Momento durissimo per la società di via Gorra, il dg ha tentato di fornire spiegazioni circa la crisi della squadra di Franzini che ha creato parecchio malumore nella tifoseria.

“Non possiamo pensare che ogni stagione sia come quella scorsa quando abbiamo compiuto un mezzo miracolo – ha detto Scianò -. Purtroppo ci ritroviamo a battagliare con realtà che hanno investito tantissimo, che hanno un bacino d’utenza nettamente superiore al nostro e dunque ritengo che la negatività che circonda la squadra in questo momento sia eccessiva. Certo, come hanno detto presidente e vice, i giocatori sono chiamati a rendere maggiormente, ma non capisco tutto questo catastrofismo. L’allenatore? Franzini rimarrà anche se dovesse malauguratamente perdere a Ravenna domenica prossima”.

Con Scianò, nello studio di Corrado Todeschi e Laura Fregoni, c’era anche Massimo Ferrari, storico collaboratore di Franzini e preparatore dei portieri del Piacenza. Anche da parte sua è scattata una strenua difesa dell’operato del tecnico entrato nel mirino della tifoseria.

Spazio successivamente al calcio dilettanti: Nicolas Galazzi, fantasista della Vigor, e Simone Di Battista, direttore sportivo del Fiorenzuola, ma anche il blogger Marco Moschini, hanno analizzato l’ultimo derby che ha visto il Carpaneto trionfare in un match combattutissimo. “Puntiamo al professionismo entro breve” ha ribadito il ds valdardese parlando di un progetto condiviso con il club che “pensa ad alzare ulteriormente l’asticella”.

Finale con una delegazione giunta dal Vigolzone e composta da Andrea Raffetti, Simone Iorio ed Enrico Platè: con Alessandra Carlà a fare gli onori di casa, i giocatori valnurini hanno parlato del gran momento della squadra di Favalesi oltre a raccontare i “segreti” dello spogliatoio biancorosso.