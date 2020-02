Gardini: “A Monza per capire a che punto è la nostra crescita”

Per i tifosi è senz’altro uno scontro diretto in piena regola in ottica playoff, per coach Andrea Gardini, invece, è un test utile a capire a che punto è il percorso di crescita della squadra. La sfida di giovedì sera contro Monza, posticipo della sesta giornata del girone di ritorno di Superlega, può essere letta in diversi modi, quel che è sicuro è che i ragazzi di coach Gardini hanno dimostrato ampiamente di poter dire la loro contro chiunque. Il tecnico dei piacentini, intervenuto nell’abito della convention con gli sponsor della società, ha inquadrato il match.

