Dopo la Coppa Italia, doppio impegno in campionato per Cortemaggiore

Riprenderà nel weekend il campionato di Serie A1 di tennistavolo femminile, con la Teco Corte Auto Cortemaggiore pronta a scendere in campo per la terza giornata di ritorno. E’ dunque in programma un doppio impegno, prima con Coccaglio e poi con Norbello.

Sabato 8 gennaio, alle 16, Cortemaggiore giocherà l’anticipo del quinto turno, ospitando il fanalino di coda Coccaglio, e sarà la prima partita dopo la conquista della Coppa Italia da parte delle magiostrine. Cortemaggiore recupera Ruta Paskauskiene anche se, viste le condizioni non ottimali della punta di diamante della squadra piacentina, la lituana dovrebbe lasciare spazio alle due Juniores Arianna Barani e Valentina Roncallo. Cortemaggiore parte con i favori del pronostico ma guai ad abbassare la guardia: l’italo-ungherese Cristina Nagy rappresenta infatti un bel pericolo. In caso di sconfitta le bresciane dovranno matematicamente dire addio alla massima serie.

Terminato l’incontro contro Coccaglio, al palazzetto dello sport di Cortemaggiore il club piacentino (assieme all’amministrazione comunale) verrà premiata per la conquista della Coppa Italia.

Domenica alle 15 la musica cambierà rispetto al giorno precedente, dato che a Cortemaggiore arriverà Norbello, in piena corsa per la qualificazione ai playoff scudetto. Attenzione massima per la piacentina Giulia Cavalli, che sta girando a mille. In caso di risultati positivi (basterebbero anche due pareggi) Cortemaggiore si qualificherebbe automaticamente per il nono anno consecutivo ai playoff scudetto.