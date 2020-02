La Gas Sales affronta Monza nel posticipo: in palio un bel balzo in classifica

Parte dalla Candy Arena di Monza il ciclo di partite fuori casa della Gas Sales Volley Piacenza, che alle 20.30 di questa sera, giovedì 6 febbraio, sarà impegnata nel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem. Nonostante la battuta di arresto capitata domenica, in occasione del match contro Trento, il morale in casa Gas Sales Piacenza è buono: la squadra, infatti, ha dimostrato carattere e voglia di lottare, scendendo in campo con il giusto approccio contro una corazzata del campionato, costringendo la squadra ospite a sudare fino alla fine. L’obiettivo dei biancorossi è quello di continuare il percorso di crescita avviato nelle scorse settimane e provare a mantenere un ritmo di gioco alto per mettere in difficoltà gli avversari.

In casa Vero Volley Monza c’è voglia di tornare al successo: la squadra guidata da mister Soli, infatti, è alla ricerca di punti. Archiviata la sconfitta contro Ravenna, Beretta e compagni sanno che il match in programma in questa sesta giornata può rappresentare un crocevia importante per la stagione. Al momento i brianzoli occupano la decima piazza in classifica a paripunti con Piacenza e sicuramente saranno desiderosi di riscattare la sconfitta maturata in rimonta al PalaBanca al tie break nel girone di andata. Tra le fila di Vero Volley Monza, inoltre, Kurek rappresenta uno degli uomini più temibili con i suoi 301 punti messi a segno fin qui in campionato, che lo proiettano al secondo posto nella classifica dei migliori realizzatori di questa stagione, dietro solo ad Aziz primo a quota 390.