Le campionesse piacentine di pattinaggio e arrampicata a Zona Sport

Giovani e vincenti: parata di campionesse ieri sera a Zona Sport, dove hanno commentato i recenti successi Giulia Corsini (fresca campionessa italiana di pattinaggio nei 5.000 metri a punti Junior) e Savina Nicelli (campionessa regionale di arrampicata). Entrambe sono considerate i più promettenti talenti piacentini nei rispettivi sport.

“Quello conquistato a Pescara – ha affermato la Corsini, atleta classe 2002 cresciuta nella società Piace Skaters – è il nono titolo italiano della mia carriera. Spero sia di buon auspicio in vista degli Italian Roller Games di Riccione, il più importante evento nazionale riservato a tutte le specialità del pattinaggio a rotelle, in programma a cavallo tra giugno e luglio a Riccione. Questo è il mio ultimo anno nelle giovanili – ha concluso la pattinatrice della Nazionale italiana – e, in attesa del salto di categoria (da Junior a Senior, ndr), ci tengo a conquistare più titoli possibili”.

Punta invece dritta alla maglia azzurra la giovanissima Savina Nicelli, di soli 15 anni: “Il titolo regionale di arrampicata specialità boulder – ha rivelato – mi ha fatto capire di esser pronta a grandi traguardi. In attesa di capire che impatto avrà questa disciplina alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mi permetto di sognare in grande”. A proposito di arrampicata, dal 29 febbraio la palestra Macaco di Piacenza ospiterà una tappa del campionato regionale di arrampicata. Nel corso della trasmissione, come ogni venerdì, sono stati introdotti anche gli appuntamenti del weekend di pallavolo, rugby e pallacanestro. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23.