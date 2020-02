A Ravenna non sono ammesse frenate. Il Piace in Romagna con un solo obiettivo

Quattro pareggi e una sconfitta. Questo il deficitario ruolino di marcia del Piacenza che, nel solo 2020, non ha ancora centrato vittorie e che dunque, nella trasferta odierna di Ravenna dovrà forzatamente cambiare passo. Dalle 17,30, i biancorossi affrontano una formazione che non può certo dirsi tranquilla in graduatoria e che si trova in piena zona playout. E’ una delle gare che caratterizzeranno il 25esimo turno del campionato di serie C (Girone B).

Sono sempre Corradi e Del Favero i soli indisponibili per infortunio in casa Piace, con mister Franzini che dovrebbe tornare al modulo 3-5-2 e affidarsi al tandem avanzato Paponi-Sestu. Dall’altra parte, massima attenzione per il centravanti Mokulu, arrivato in Romagna nella finestra di mercato invernale, mentre Nocciolini, nei mesi scorsi in predicato di accasarsi proprio al Piacenza, partirà presumibilmente dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

RAVENNA-PIACENZA

RAVENNA (3-5-2) Cincilla; Ronchi, Caidi, Cauz; Martorelli, Papa, Mawuli, Gavioli, Zambataro; Giovinco, Mokulu. (Spurio, Grassini, D’Eramo, Nigretti, Lora, Selleri, Mustacciolo, Nocciolini, Raffini). All. Foschi

PIACENZA (3-5-2) Mazzini; Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Cattaneo, Imperiale; Paponi, Sestu. (Bertozzi, Ansaldi, Castellana, Nannini, Bolis, Franchini, Scotti, Nicco, Sylla, Polidori). All. Franzini.

ARBITRO Moriconi di Roma 2