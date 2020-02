Trasferta da bollino rosso per la Gas Sales, attesa dalla corazzata Perugia

Seconda trasferta consecutiva per la Gas Sales Volley Piacenza che oggi, domenica 9 febbraio, al PalaBarton, affronta nella settima giornata di ritorno del campionato di Superlega la corazzata Perugia.

Dopo l’impegno infrasettimanale contro Monza, i biancorossi sono chiamati a una prova molto impegnativa contro gli umbri, formazione con una striscia positiva lunghissima: Fei e compagni sanno bene il valore dell’avversario ma hanno tutta l’intenzione di scendere in campo con la voglia di mettere in difficoltà i padroni di casa e provare a strappare qualche punto prezioso per continuare a coltivare il sogno playoff.

I ragazzi di Gardini, come detto, si troveranno al cospetto di una delle formazioni più in forma del momento: nel turno infrasettimanale Perugia ha infatti guadagnato la prima piazza in classifica in coabitazione con Civitanova. Trascinata da un super Leon con 20 punti e il 73% di attacco, la squadra umbra ha espugnato il PalaMaiata di Vibo Valentia. Lo schiacciatore cubano, alla seconda stagione in Italia, sta confermando tutto il suo valore: 44 gli ace segnati e 321 i punti totali realizzati da inizio campionato. Ma Perugia può contare anche su un roster di assoluto valore e in panchina siede un tecnico di grande esperienza come Vital Heynen.