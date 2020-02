Assigeco, esonerato coach Ceccarelli. I nomi dei possibili successori

L’Assigeco Piacenza ha comunicato in mattinata di aver sollevato Gabriele Ceccarelli dall’incarico di allenatore della propria prima squadra. La decisione è stata presa questa mattina, 10 febbraio, l’indomani della sconfitta contro Roseto (la quarta nelle ultime cinque partite di campionato). Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo coach: i nomi più caldi sono quelli di Davide Lamma, reduce dall’esperienza dirigenziale a Trapani e Stefano Pillastrini, a Reggio Emilia nel finale della scorsa stagione; meno quotate le opzioni Luca Bechi (nel 2018/19 retrocesso in B con Cento) e Fabrizio Frates (che non siede su una panchina di A2 dal 2016).

© Copyright 2020 Editoriale Libertà