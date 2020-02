Parma domina sulle montagne della Valnure al Trail Festival Impossible

Parma domina sulle montagne della Valnure. A Ferriere è andato in scena il Trail Festival Impossible, terza prova del nostro campionato provinciale di corsa in montagna e a dominare sono stati due atleti di Parma, Alessio Gatti e Marco Toschi, entrambi portacolori del team 3T Valtaro. Già dalla partenza, i due compagni di squadra hanno tentato la fuga: sono subito scattati in testa e hanno fatto rapidamente il vuoto dietro di loro. Gatti ha tagliato il traguardo per primo in 1:59:21; Toschi, secondo, ha impiegato giusto cinque minuti in più. Terzo e primo dei piacentini è stato Ivan Neri, che corre per il team fiorenzuolano dei Tre Mori e che ha tagliato il traguardo in 2 ore e 11 minuti.

Parlando di atleti di casa, le donne se la sono cavata decisamente meglio. A vincere la gara femminile, infatti, è stata Svetlana Ciobanu del team piacentino PasSport che ha tagliato il traguardo in 2 ore e 41 minuti. Seconda alle sue spalle, una parmense, Valeria Poltronieri, che ha chiuso in 2 ore e 48 minuti. Terza, infine, un’altra atleta di casa, Andrèe Merli dei Tre Mori in 2 ore e 55 minuti.

Domani, martedì 11 febbraio, un’intera pagina dedicata al trail in edicola su Libertà