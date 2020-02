Assigeco, il neo coach Martelossi: “Troppe potenzialità non sfruttate”

Presentazione ufficiale per Alberto Martelossi, nuovo coach dell’Assigeco Basket. Le sue prime parole sono di ringraziamento “per il presidente che mi ha dato questa opportunità e per Ceccarelli che ha fatto un ottimo lavoro”. Poi però si guarda già al futuro: “Questa squadra ha una serie di potenzialità che non riesce a mostrare in campo. Io dovrò essere un facilitatore per risolvere questi problemi. Abbiamo poco tempo, ma i ragazzi hanno già fatto vedere di remare tutti dalla parte giusta”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà