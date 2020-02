Il campione italiano Under 23 di salto triplo Andrea Dallavalle a Zona Sport

Alle 20.30 torna su Telelibertà l’appuntamento con Zona Sport, trasmissione dedicata alle squadre e agli atleti piacentini. Come ogni venerdì verranno introdotti gli appuntamenti del fine settimana. Nella prima parte spazio a pallacanestro e rugby, con il giornalista Carlo Danani e l’estremo della Sitav Rugby Lyons Giovanni Via. Dopodiché riflettori puntati sull’atletica sul fresco campione italiano di salto triplo Under 23 indoor Andrea Dallavalle. Assieme a lui anche la velocista Eleonora Nervetti e l’ostacolista Lorenzo Cesena dell’Atletica Piacenza, in luce ai recenti campionati italiani nella categoria Juniores.

Finale dedicato alla scherma piacentina, che ancora una volta si sta confermando ad alti livelli. In via Benedettine faranno il loro ingresso Alessandro Bossalini, presidente del sodalizio piacentino, e lo spadista Francesco Curatolo, che illustreranno i recenti successi centrati dagli schermidori biancorossi. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Anticipazioni e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Zona Sport.