Il Fiorenzuola spera anche nella Vigor, super sfide in Seconda e Terza

Come ogni domenica, il portale Libertasport.it offrirà l'opportunità agli appassionati di seguire in diretta l'evoluzione dei risultati di tutte le partite in programma nel ricco tabellone del calcio dilettantistico. Dalle 16,15 invece, disponibili le classifiche aggiornate dalla D alla Terza Categoria.

E proprio in serie D, giornata importantissima per le due piacentine. In primis per il Fiorenzuola che, priva di tutti i difensori titolari, sarà impegnato nella complicata trasferta di Forlì. Rossoneri che vivono un momento molto delicato e soprattutto reduci da due sconfitte di fila: servirà un risultato positivo in Romagna per conservare il secondo posto e mantenersi nella scia del Mantova capolista a +7 sulla squadra di Tabbiani. Guglieri e compagni sperano in un “regalo” della Vigor che invece ospita una diretta concorrente del Fiorenzuola: a Carpaneto arriva infatti la Correggese, terza forza del raggruppamento. Per l’undici di mister Rossini è caccia a conferme circa il momento d’oro che stanno vivendo i biancoazzurri, sempre più vicini alla zona salvezza diretta.

In Eccellenza invece, il Nibbiano Valtidone, tornato sul secondo gradino del podio, sarà di scena sul campo di Rolo: vietato fallire con la Bagnolese capolista impegnata nel match con il Felino tra le mura amiche. Impegno interno proibitivo per l’inguaiata Agazzanese che ospita invece il Colorno.

In Promozione, la Castellana Fontana ospita il Montecchio in un confronto che impone il bottino pieno; l’Alsenese di Guarnieri ospita la Viarolese, mentre il Gotico attende la visita della formazione che guida la graduatoria dall’alto dei suoi 50 punti conquistati: l’esame Fidentina, per la squadra di Ferrari, si preannuncia assai tosto. Il Vigolo viaggia alla volta di Noceto e ha nel mirino altri punti per ottenere maggiore tranquillità, mentre la Pontenurese, per evitare guai inattesi, sarà ospite del fanalino di coda Basilicastello.

In Prima Categoria, la Bobbiese sarà avversaria della inguaiatissima Virtus San Lorenzo, mentre la Sannazzarese incrocia le piste con lo Sporting Fiorenzuola.

Nel girone A di Seconda Categoria, il big match è quello tra la battistrada Sarmatese e il San Giuseppe, ora terza forza del campionato alle spalle del Podenzano. Nel girone B, continua la rincorsa del Corte Calcio: magiostrini impegnati a Zibello Polesine dove serviranno punti per continuare a sognare in grande nonostante il ritmo imposto dal Fontanellato al campionato.

In Terza Categoria, tutti gli occhi puntati sul campo di San Corrado dove la squadra blucerchiata affronta la Pianellese nel big match della 19esima giornata.