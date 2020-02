Il Piacenza nella tana del Carpi, torna Paponi per tentare un altro blitz

Serie C

Dopo la corroborante vittoria ottenuta sul campo di Ravenna, il 26esimo turno del campionato di serie C, propone un’altra sfida lontano dal Garilli per il Piacenza che se la vedrà con il Carpi (ore 15), una delle formazioni più in forma del momento.

Reduce dal 5-1 rifilato alla Reggiana, la squadra di Riolfo può contare su elementi con Biasci e Ciacni in gran spolvero, senza dimenticare Carletti e l’ex Saber. Squadra, quella modenese, che punta a raggiungere proprio la Reggio Audace al secondo posto e che dunque rappresenta ostacolo di non poco conto per i ragazzi di Franzini.

Il tecnico di Vernasca dovrà fare a meno del solito Corradi infortunato e di Nicco, squalificato, mentre si profila il ritorno dal primo minuto per Paponi, escluso a sorpresa nella trasferta romagnola. Non dovrebbero esserci grosse sorprese nell’undici iniziale che sarà presentato con l’ormai classico 3-5-2. Queste le probabili formazioni:

CARPI (4-3-1-2) Nobile; Simonetti, Sabotic, Ligi, Varoli; Saric, Pezzi, Saber; Maurizi; Cianci, Biasci. (Rossini, Celeste, Carta, Carletti, Bellini, Varga, Jelenic, Fofana, Mastaj, Boccaccini, Tommasone, Vano). All. Riolfo.

PIACENZA (3-5-2) Mazzini; Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Franchini, Nannini; Sestu, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, Castellana, Imperiale, Cattaneo, Bolis, Sylla, Polidori, Scotti). All. Franzini.

ARBITRO Carella di Bari