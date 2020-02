Basket, rugby, pallavolo e atletica sotto la lente di Zona Sport

Non è stato certamente un weekend positivo per lo sport piacentino, con Lyons, Assigeco e Bakery sconfitte nei rispettivi campionati di rugby e basket. Come ogni martedì sera, sarà compito di Zona Sport approfondire quanto accaduto sui campi nel recente fine settimana. Ospiti della prima parte, l’assistente allenatore dell’Assigeco Danilo Quaglia e il centro della Bakery Duilio Birindelli analizzeranno i match contro Udine e Ozzano. Assieme a loro, in qualità di opinionista, ci sarà anche lo storico dirigente Gilberto Daturi.

Con la Gas Sales a riposo, lo spazio dedicato al volley verrà occupato dalla Pallavolo Alsenese. In studio interverranno l’allenatore della squadra maschile, che tanto bene sta facendo in Serie D, Luca Cinelli. Con lui anche due giovanissimi atleti, Edoardo Rigolli e Marco Zanellotti, che nonostante la giovane età sono presenza fissa in prima squadra.

Finale dedicato ai giovani dell’Atletica 5 Cerchi, reduci dai Campionati italiani indoor. Oltre al tecnico Tiziana Bignami, in via Benedettine parleranno anche David Palladini, fresco campione italiano nella staffetta 4X200, e la velocista Sara Balordi. Appuntamento come sempre alle 20.30 su Telelibertà (canale 98).

Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18.