David Palladini (Atletica 5 Cerchi) campione italiano indoor nella staffetta 4×200

Non poteva immaginare chiusura migliore della propria stagione indoor il piacentino David Palladini il quale, assieme ai compagni della staffetta 4×200 si è laureato qualche giorno fa campione italiano nella categorie Promesse. Il tutto con il tempo di 1’28”57, miglior crono delle ultime cinque stagioni. Il talento dell’Atletica 5 Cerchi, che corre anche con i colori del Cus Parma, è stato l’ospite d’onore della recente puntata di Zona Sport.

“Il titolo italiano nella staffetta – ha spiegato Palladini – è stato un risultato tanto importante quanto inaspettato: la mia specialità sono i 400 metri e riuscire a vincere anche su una distanza minore, sebbene in staffetta, è stato una piacevole sorpresa. A questo punto la mia stagione indoor può ritenersi conclusa: sono però concentrato su quella outdoor, dove proverò a replicare questo grande risultato”. Oltre a David Palladini sono intervenute anche Sara Balordi, specialista nei 400 metri Junior che per un soffio non ha centrato la finale agli Italiani, e il tecnico Tiziana Bignami.

Dopodiché spazio a basket, rugby e pallavolo, con il commento dei risultati sportivi del weekend. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Venerdì prossimo, invece, nuovo appuntamento con Zona Sport.