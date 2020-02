Super Camilla Trongone: per lei un argento al Trofeo Italia

E’ un super risultato quello centrato dalla judoka piacentina Francesca Trongone che, alla prima tappa del Trofeo Italia, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Esordienti B -70 chili. atleta della palestra Judo Shiai ha da subito dettato il passo per tutti gli incontri, cedendo solo in finale a metà incontro per una disattenzione che le è costato l’oro, peraltro ampiamente alla sua portata.

